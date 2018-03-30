Etikete Göre Haberler:
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En iyi 10 cinayet filmi
Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.
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En iyi 8 dedektiflik filmi
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.
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Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...