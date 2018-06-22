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Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
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Jim Jarmusch ve Tilda Swinton'dan güzel haberler!
Yönetmenin son filminin çekimlerine bu yaz başlanacağı söyleniyor
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22 Haziran haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.
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I. Dünya Savaşı filmi 1917 geliyor!
Sam Mendes, Steven Spielberg'in yapımcılığını üstleneceği I. Dünya Savaşı filmi 1917'yi yönetecek.
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Yazlık sinemada Ümit Ünal imzalı 9 izlendi
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor...