Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

İşte size 14 Şubat günü izleyebileceğiniz ve "iyi ki bir sevgilim yok" dedirtecek 5 film...

Karşınızda, sizi gerçek aşkın Sevgililer Günü'ndeki gibi birşey olmadığına inandıracak 5 film…

Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?

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