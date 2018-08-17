Etikete Göre Haberler:
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17 Ağustos vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Son Haberler
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Türkiye’nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu
Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.
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Emma Stone, çocuk sahibi olmak istiyor
Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
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Hayatını kaybeden Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri mi dönüyor?
Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker’dan dikkat çeken açıklamalar.
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Anons’tan ilk fragman geldi
75. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak olan Anons filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.