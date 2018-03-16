Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...

Bu yıl 22.'si gerçekleşen Sanat Yönetmenleri Birliği ödülleri sahipleri ile buluştu

Jean-Pierre Jeunet, Guillermo Del Toro imzalı The Shape of Water’da Elisa ve Giles arasında geçen sahnenin kendi filminden çalındığını öne sürdü

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