Etikete Göre Haberler:
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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O film çalıntı mı?
Jean-Pierre Jeunet, Guillermo Del Toro imzalı The Shape of Water’da Elisa ve Giles arasında geçen sahnenin kendi filminden çalındığını öne sürdü
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The Shape Of Water ve Blade Runner 2049 geceye damga vurdu
Bu yıl 22.'si gerçekleşen Sanat Yönetmenleri Birliği ödülleri sahipleri ile buluştu
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Altın Küre'de adaylar belli oldu
The Shape of Water 7 dalda adaylık kazandı.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var