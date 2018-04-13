Etikete Göre Haberler:
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Sharon Stone meşhur sahneyi hatırlattı
59 yaşındaki Sharon Stone 25 yıl öncesine döndü.
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Kaprisleriyle herkesi bıktırdı
Birlikte çalışması en zor ünlü isimler...
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Sharon Stone de artık Marvel'de
Sharon Stone, bir Marvel filminde minik bir rol aldığını söyledi.
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90'ların 'yasaklı' filmleri
90'larda çocuk olanların ailelerinin yasaklı listesine giren meşhur yapımlar...
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Sharon Stone Mississippi’ye hayır dedi
Ünlü oyuncu 'ahlak yasasına' tepki gösterdi.
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Krasinski, yönetmenlikten devam ediyor!
Yakışıklı oyuncu John Krasinski yönetmen koltuğunu sevdi
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.