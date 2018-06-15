Etikete Göre Haberler:
-
Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!
Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
-
Sherlock Holmes 3 son gelişmeler!
Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
-
Sherlock dördüncü sezonda sona eriyor
Bir röportajında Benedict Cumberbatch, Sherlock dizisinin dördüncü sezonuyla bitebileceğini söyledi.
-
Sherlock, Doctor Strange'yi anlattı
Doctor Strange'nin başrolü Benedict Cumberbatch, filme dair sorulara yanıt verdi.
-
En iyi 8 dedektiflik filmi
Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.
-
Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
-
Will Ferrell, Sherlock Holmes olacak
Yılın son aylarında çekimine başlanacak yeni Sherlock filmi, tam bir komedi filmi olarak planlanıyor. Başrolde Will Ferrell'ı izleyeceğiz.
-
Benedict Cumberbatch'in 13 şaşırtıcı yönü
Kırk yaşına girdi, hala popüler ve hala çok genç! Benedict Cumberbatch'e saygı duruşumuzu doğum gününde gerçekleştiriyoruz.
-
2000'li yılların en dikkat çeken 14 İngiliz dizisi
İngiliz dizileri, hep bir ekol oldu. 2000'lerde hayatımıza giren ve kesinlikle izlemeniz gereken İngiliz dizileri bir arada.
-
Sonunda Sherlock dönüyor
Yapımcı Silver, Sherlock 3'ün çekilmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
-
Son 10 yılın en iyi aksiyon filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi aksiyon filmlerinin derlemesi.
Son Haberler
-
Ahlat Ağacı Film Eleştirisi
Gizem Ertürk yazdı
-
Ümit Ünal ile Dokuz'u izliyoruz!
Büyükada yazlık sinema günleri devam ediyor...
-
Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
-
Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!