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Will Ferrell, Sherlock Holmes olacak
Yılın son aylarında çekimine başlanacak yeni Sherlock filmi, tam bir komedi filmi olarak planlanıyor. Başrolde Will Ferrell'ı izleyeceğiz.
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Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!
Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.
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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
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