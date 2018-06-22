Etikete Göre Haberler:
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Yazlık sinemada Ümit Ünal imzalı 9 izlendi
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor...
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Ümit Ünal ile Dokuz'u izliyoruz!
Büyükada yazlık sinema günleri devam ediyor...
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Düş Kırgınları 1 Haziran'da Başka Sinema'da
Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...
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Kadıköy Belediyesi yeni bir Sinematek/Sinema Evi kuruyor
İlk kuruluşundan 53 yıl sonra yeniden bir Sinematek/Sinema Evi kuruluyor.
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Altyazı Dünya Sinema Sözlüğü bayilerde!
Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Ödüllü film 'Martı' vizyon tarihi aldı!
Festivallerde adından söz ettiren Martı sinemaseverlerle buluşuyor.
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Alacakaranlık Dergisi seminerleri sürüyor
Seminerler Beyoğlu Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.
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Yatarak film izleme keyfi İstanbul'da!
Mars Cinema Group bünyesinde Cinemaximum’u sinema zincirini satın alan Güney Koreli 'CJ CGV' şirketi, yatak şeklinde sinema koltuklarını İstinyepark'ta denedi.
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Türkiye'de bir ilk, para bastılar!
Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi
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Kadıköy Sineması'nda büyük dönüşüm
50 yıllık Kadıköy Sineması'nda büyük bir dönüşüme gidiliyor. Teknik altyapısı tamamen değişiyor
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Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu
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Vizyonda 7 yeni film var
'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda 6 yeni film var
'Jumanji: Vahşi Orman' ve 'Muhteşem Showman' haftanın iddiali yapımlarından...
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Vizyonda 8 yeni film var
Acı Tatlı Ekşi ve Martıların Efendisi haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Vizyonda 7 yeni film var
Star Wars: Son Jedi sinemalarda...
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Vizyonda 8 yeni film var
Öteki Taraf ve Maide'nin Altın Günü haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Vizyonda tam 10 yeni film var
Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Aile Arasında haftanın iddalı yapımlarından...
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Vizyonda 5 yeni film var
Kardeşim Benim 2 haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda tam 10 yeni film var
Justice League: Adalet Birliği haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 7 yeni film var
Yol Ayrımı haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 6 yeni film var
Ketenpere, OHA Diyorum ve Dünyanın En Güzel Kokusu 2 haftanın yerli yapımları...
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
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