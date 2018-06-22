Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.

Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

Ketenpere, OHA Diyorum ve Dünyanın En Güzel Kokusu 2 haftanın yerli yapımları...

'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...

Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu

Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yoğun bir çalışmanın eseri olan Dünya Sinema Sözlüğü ile karşınızda.

Aşk-sevgi ikilemi, pişmanlık ve ölüm üzerine bir film geliyor...

Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

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