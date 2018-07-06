Etikete Göre Haberler:
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6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.
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Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve Woody Allen'ın yeni filmi Cafe Society haftanın öne çıkan filmleri.
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Vizyondaki filmlerde bu hafta! (6 Şubat 2015 Cuma)
6 Şubat Cuma günü itibariyle vizyona bir tane yerli olmak üzere 5 film vizyona giriyor. Özcan Deniz filmi olan Sevimli Tehlikeli vizyona giren filmler arasında. Vizyona bu hafta giren animasyon, dram, bilim kurgu, romantik filmleri haberimizde okuyabilirsiniz. Vizyona giren tüm sinema haberlerini Mynet.com'da bulabilirsiniz.
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30 Ocak 2015 Cuma günü vizyona giren filmler!
Vizyonda bu hafta ikisi yerli olmak üzere 8 film vizyona giriyor. Vizyona bu hafta giren dram, aksiyon, romantik, komedi filmlerini haberimizde görebilirsiniz. Vizyona giren tüm sinema haberlerini Mynet.com'da bulabilirsiniz.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.