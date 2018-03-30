Etikete Göre Haberler:
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
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Bu hafta 5 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.
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Bu hafta 3 yeni film vizyonda!
Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve Woody Allen'ın yeni filmi Cafe Society haftanın öne çıkan filmleri.
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Vizyondaki filmlerde bu hafta! (6 Şubat 2015 Cuma)
6 Şubat Cuma günü itibariyle vizyona bir tane yerli olmak üzere 5 film vizyona giriyor. Özcan Deniz filmi olan Sevimli Tehlikeli vizyona giren filmler arasında. Vizyona bu hafta giren animasyon, dram, bilim kurgu, romantik filmleri haberimizde okuyabilirsiniz. Vizyona giren tüm sinema haberlerini Mynet.com'da bulabilirsiniz.
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30 Ocak 2015 Cuma günü vizyona giren filmler!
Vizyonda bu hafta ikisi yerli olmak üzere 8 film vizyona giriyor. Vizyona bu hafta giren dram, aksiyon, romantik, komedi filmlerini haberimizde görebilirsiniz. Vizyona giren tüm sinema haberlerini Mynet.com'da bulabilirsiniz.
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Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
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