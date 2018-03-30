6 Şubat Cuma günü itibariyle vizyona bir tane yerli olmak üzere 5 film vizyona giriyor. Özcan Deniz filmi olan Sevimli Tehlikeli vizyona giren filmler arasında. Vizyona bu hafta giren animasyon, dram, bilim kurgu, romantik filmleri haberimizde okuyabilirsiniz. Vizyona giren tüm sinema haberlerini Mynet.com'da bulabilirsiniz.