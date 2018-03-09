Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Bir SİYAD klasiği olan 'Yılın En İyi Yabancı Filmleri' seçkisi başlıyor. Filmlerin biletleri 5 TL'den satılacak.. İşte listedeki 'en iyi' filmler...

47'nci kez düzenlenecek olan SİYAD ödülleri 11 Mart'ta sahiplerini bulacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi SİYAD ödüllerinin adaylıklarına damga vurdu. Kış Uykusu 13 adaylık çıkardı.

Bu akşam düzenlenecek 47. SİYAD ödülleri gecesi Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Doğulu gibi isimleri bir araya getirecek.

47. SİYAD ödülleri dün gece sahiplerini buldu. SİYAD ödüllerine en iyi film, yönetmen, erkek ve kadın oyuncu dahil 6 ödülle NUri Bilge Ceylan filmi Kış Uykusu damga vurdu. SİYAD ödüllerine Cem Yılmaz'da esprileriyle renk kattı.

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