Etikete Göre Haberler:
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Rupert Grint, Snatch ile geri dönüyor
Harry Potter serisinden beri karşımıza pek de çıkma fırsatı bulamayan Rupert Grint, Snatch filminin televizyon dizisi uyarlamasında rol alacak.
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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Yasaklanan film Yeva hakkında
Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor...
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
‘Yol Ayrımı’ adlı film, oyuncuya En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü getirdi.