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Son Umut'un Binbaşı Hasan'ı, Yılmaz Erdoğan Oscar'ı aldı!
Russell Crowe'un yönettiği, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Son Umut (The Water Diviner) filmi Türkiye'de 26 Aralık'ta gösterime girdi. Filmdeki oyunculuğu ile dikkat çeken Yılmaz Erdoğan ödüle layık görüldü.
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Yılmaz Erdoğan 'Avustralya'nın Oscar'ını kazandı
Yılmaz Erdoğan, Avustralya'da 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.
Son Haberler
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.