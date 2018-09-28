Etikete Göre Haberler:
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Bond arabasını sattı
Spectre filminde kullanılan Aston Martin DB10 modelindeki otomobil, 3.5 milyon dolara satıldı...
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Bond filminde oynamak için tek şartı var
Christoph Waltz’un bir sonraki Bond filminde oynaması için tek bir şartı var.
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Adana'da hasret gideren yıldızlar
Tuba Büyüküstün, Şerif Sezer ve Tomris Giritlioğlu'nun 25’inci Uluslararası Adana Film Festivali’nde bir araya geldi.
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Aamir Khan'ın mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi
Kasım ayında vizyona girecek olan "Thugs Of Hindostan" filmi öncesi Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın sevilen filmlerini derledik.
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Bebekli James Bond!
James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Oscar’lı oyuncu eşi Rachel Weisz bir ay önce dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez görüntülendi.
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Göktaşı filminin galasında kavga çıktı!
Şafak Sezer’in başrolünü üstlendiği Göktaşı filminin galasında kavga çıktı!