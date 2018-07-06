Etikete Göre Haberler:
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Spider-Man Homecoming'ten ilk fragman geldi
Merakla beklenen Spider-Man: Homecoming'ten ilk fragman yayınlandı.
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Spider-Man: Homecoming'te neler var neler yok
Captain America: Civil War’da kısacık gördüğümüz kahraman Örümcek Adam'ın bireysel filmi beyazperde ile buluşuyor.
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Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
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Spider Man, Harry Potter'a benzeyebilir
Kevin Feige, Spider-Man devam filmlerinin, Harry Potter formatında çekilebileceğini açıkladı. Peki nasıl?
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Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
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Süper kahraman filmlerindeki inanılmaz hatalar
Süper kahraman filmlerindeki akıl almaz hataların bir derlemesi.
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Spider-Man Iron Man ile buluşuyor
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nın yeni spotunda iki kahramanı birlikte görüyoruz.
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Yeni Spider-Man filminin ismi açıklandı
Filmle ilgili bilgiler netleşiyor.
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Captain America: Civil War'dan son fragman geldi
MTV Film ödüllerinde fragman tanıtımı yapıldı.
Son Haberler
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İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
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Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
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Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
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Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.