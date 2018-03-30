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Disney yıldızı Zendaya, Mary Jane oluyor
Mart ayında Spider-Man: Homecoming'in kadrosuna katıldığı açıklanan Zendaya'nın rolü belli oldu. Genç yıldız Mary Jane Watson'u canlandıracak.
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı