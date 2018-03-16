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Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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Deadpool'un seyircisine hazırladığı 8 sürpriz
Deadpool'un bu kadar beğenilmesini sağlayan ve izleyen herkesi mest eden 8 sürprizine bir göz atalım…
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Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Şener Şen'e Nürnberg'den ödül!
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