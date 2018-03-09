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Çılgın yönetmenlerin zavallı oyuncuları
Setleri, oyunculara zehir eden yönetmenler.
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Sinefillerin çılgınlar gibi tavsiye ettiği 10 kült film
Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.
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Edebiyattan sinemaya uyarlanan en iyi 10 film
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