Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.

Sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.

Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.

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