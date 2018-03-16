Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.

Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!

Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.

Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.

14 Kasım'da vizyona çıkacak Rouge One ile ilgili son haberler.

Star Wars evreni hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz?

Resmi olarak açıklandı; 2018'de vizyona girecek olan antoloji filminin kadrosu belli olmaya başladı.

Lucasfilm, yapılan son açıklamaya göre, Kylo Ren ve Rey arasında "ilginç bir bağ" olduğunu doğruluyor.

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