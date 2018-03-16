Etikete Göre Haberler:
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Game Of Thrones yapımcıları Star Wars'a el atacak
Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın, ünlü dizi sona erdikten sonra yeni Star Wars filmlerini yazıp yapımcılıklarını üstlenecekleri açıklandı
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Heyecanla beklenen Solo: A Star Wars Story'den fragman yayınlandı
Alden Ehrenreich’ın başrolü üstlendiği, Genç Han Solo’nun maceralarını anlatan Solo: A Star Wars Story’den fragman yayınland
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Star Wars evrenine ilk kadın yönetmen
The Handmaid’s Tale'in yönetmeni Reed Morano Star Wars evreninin ilk kadın yönetmeni olabilir.
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Star Wars: Son Jedi'den yeni fragman
Star Wars: Son Jedi 13 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.
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Star Wars: Son Jedi'den yeni fragman
Star Wars: Son Jedi 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona giriyor.
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Lucasfilm, iddialara yanıt verdi
Lucasfilm, yapılan son açıklamaya göre, Kylo Ren ve Rey arasında "ilginç bir bağ" olduğunu doğruluyor.
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Woody Harrelson, yeni Han Solo filminde
Resmi olarak açıklandı; 2018'de vizyona girecek olan antoloji filminin kadrosu belli olmaya başladı.
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Star Wars setindeki büyük karmaşa
Star Wars filmlerinin setlerinde insanların başına gelen akıl almaz olaylar.
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Star Wars hakkında doğru bilinen 5 yanlış
Star Wars evreni hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz?
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Yeni Star Wars hikayesi Rouge One geliyor
14 Kasım'da vizyona çıkacak Rouge One ile ilgili son haberler.
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2016 sonbaharının en iyi 9 filmi
Bu yıl, birçok büyük yapımla karşılaştık. Öyle görünüyor ki, karşılaşmaya da devam edeceğiz. Sonbahar ayları, enfes filmlerle dolu.
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Rolü bırakmaya zorlayan sahneler
Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.
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Beklentileri karşılayamayan 9 film
Sinema tarihi, büyük beklentilerle vizyona giren ancak beklentileri karşılayamayan filmlerle dolu.
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Rogue One: A Star Wars Story'nin fragmanı yayınlandı
Merakla beklenen Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'nin ilk fragmanı, Rio olimpiyatları sırasında yayınlandı. Fragman sürpriz dolu!
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10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
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Carrie Fisher’a kişisel antrenör gönderilmiş
Kilo verme tartışmalarıyla gündeme gelen Carrie Fisher yeni açıklamalar yaptı.
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Son 10 yılın en iyi fantastik filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi fantastik filmlerinin derlemesi.
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Filmlerin arasına gizlenen panda
Afişlerin arasına gizlenmiş hayvanı bulabiliyor musunuz?
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2020'ye kadar doyumsuz Star Wars
Star Wars evreni, yeni filmlerle genişlemeye devam ediyor.
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Obama çiftinden Star Wars dansı
Dünya Star Wars gününü Obama çifti dans ederek kutladı.
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Star Wars setinden ilk fotoğraflar yayınlandı
Sekizinci filmin setinden yayınlanan fotoğraflar, heyecan verici görünüyor.
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Han Solo'nun ceketi binlerce dolara satıldı
Han Solo'nun Star Wars Güç Uyanıyor'da giydiği ceket satıldı.
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Star Wars yıldızı şizofren mi?
Jake Lloyd’a şizofreni teşhisi…
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Yeni bir Star Wars hikayesi
Rogue One: A Star Wars Story'den ilk fragman geldi
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.