Etikete Göre Haberler:
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Star Wars setinden ilk fotoğraflar yayınlandı
Sekizinci filmin setinden yayınlanan fotoğraflar, heyecan verici görünüyor.
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'Star Wars: Güç Uyanıyor' rekor kırdı
Senenin en çok merek edilen filmi "Star Wars: Güç Uyanıyor" vizyona girdi ve beklendiği gibi rekor gişe oranına ulaştı.
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Star Wars: Güç Uyanıyor sinemalarda
Beklenen film nihayet vizyonda...
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Star Wars tahminleri
Yeni filmde bizleri neler bekliyor?
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Star Wars ile ilgili bilmeniz gereken her şey
Seriyi hiç izlememişler için kurtarıcı bilgiler...
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En ikonik 10 Star Wars sahnesi
Sizce Star Wars serisinin en ikonik sahnesi hangisi?
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Star Wars dondurmasının 'Güç'ü
Star Wars'dan ilham alan dondurma için damaklarınızı hazırlayın.
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En iyi 10 ışın kılıcı sahnesi
İkonik ışın kılıcı düellolarının en akılda kalanları...
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Yeni başlayanlar için 'Star Wars'
'Star Wars' fenomenine henüz yeni başlayanlar? İşte bilmeniz gerekenler.
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Star Wars'dan karakter afişleri
Star Wars: Bölüm VII - Güç Uyanıyor, 17 Aralık'ta vizyonda...
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Star Wars: Güç Uyanıyor'dan yeni fragman
Star Wars: Güç Uyanıyor son fragmanıyla karşınızda...
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Star Wars hayranlarına erken vizyon sürprizi
Film, duyurulan vizyon tarihinden bir gün önce gösterime girecek.
Son Haberler
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Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
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Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
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Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
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Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.