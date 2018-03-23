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Yeni Alacakaranlık filmi Stephanie Meyer'e bağlı
Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.
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