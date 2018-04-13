Etikete Göre Haberler:
-
Palyaço temalı 8 film
Popüler kültürde fobi ve korku unsuru haline gelmiş palyaço temalı 8 film
-
Edebiyattan sinemaya uyarlanan en iyi 10 film
Sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.
-
10 filmde tür filmlerinin değişmez ismi Samuel L Jackson
Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!
-
Gerilimin ustası Stephen King'in en iyi 20 filmi
Edebiyatta çoktan kendine çok büyük bir yer edinen Stephen King, uyarlama filmlerle sinemada da ismini defalarca jeneriklere yazdırdı.
-
Telefon kullanıcılarını delirten film
Stephen King uyarlaması Cell'den fragman yayınlandı.
-
Palyaço fobisi olan izlemesin
İki korku üstadı, Eli Roth ve Stephen King, gözlerinizi yuvalarından fırlatmaya hazır.
Son Haberler
-
Gremlinler yeniden beyazperdeye geliyor
Şirin korku – komedi klasiği Gremlinler yeniden sinemalarda olacak
-
29. Ankara Uluslararası Film Festivali Açılış Töreni 19 Nisan Perşembe!
Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.
-
Cannes jürisinde kadın hakimiyeti
Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor
-
37. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı