Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor

Festival, 29 Nisan tarihine kadar çeşitli film gösterimleri, yarışmalar, atölyeler ve özel etkinliklerle devam edecek.

Edebiyatta çoktan kendine çok büyük bir yer edinen Stephen King, uyarlama filmlerle sinemada da ismini defalarca jeneriklere yazdırdı.

Bu cuma iki filmle birden vizyonda ağırlayacağımız Samuel L. Jackson'un geçmişine indik!

Sizler için kitapları kadar efsaneleşmiş en iyi edebiyattan beyaz perdeye uyarlanan 10 filmi listeledik.

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