Etikete Göre Haberler:
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Stranger Things yapımcısının filmi The Darkest Minds ilk fragman!
Distopik filmden ilk görüntüler...
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Stranger Things, ikinci sezona pekala hazır
Netflix'in 2016'yı kasıp kavuran dizisi yepyeni sezonunu 2017 Cadılar Bayramında yayınlayacak.
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Babası, Millie Brown için ajanslardan para istiyor
Stranger Things dizisiyle ünlü olan millie Bobby Brown'un babası Robert Brown, kızını temsil etmesi için ajanslardan 100 bin dolar poara istedi.
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Bir dizi ne kadar gizemli olabilir ki?
Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things'in arkasındaki gizli gerçekler.
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Stranger Things, ikinci sezon onayını aldı
Netflix'in bayıla bayıla izlediğimiz dizisi Stranger Things, 2017'de ikinci sezonunu yayınlayacağını duyurdu.
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Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...