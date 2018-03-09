Etikete Göre Haberler:
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Kelebekler filminin yeni fragmanı yayınlandı!
Tolga Özçelik imzalı film, 30 Mart'ta sinemalarda!
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Kim Ki-duk da taciz ve tecavüzle suçlanıyor!
MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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Sundance ödüllü Türk filmi Kelebekler'den teaser
Filmde Bartu Küçükçağlayan, Serkan Keskin, Ezgi Mola ve Ercan Kesal gibi isimler var.
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Cannes Film Festivali'nde bizi temsil edecek olan film: Su
Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.
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Sundance'ten ödülle dönen Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
Sundance'ten ödülle dönen ilk Türk filmi olmayı başaran Kelebekler'in vizyon tarihi belli oldu
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Submission'dan fragman yayınlandı
Stanley Tucci’nin başrolünde olduğu Submission’dan fragman yayınlandı
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Super Mario film oluyor
Çocukluğumuzun popüler oyunlarından Super Mario'nun animasyon filminin yapımı için kollar sıvandı
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Sundance'te ses getiren filmden fragman
Sundance'te ses getiren korku filminden fragman yayınlandı
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Sundance Film Festivali ödülleri: Gurulandık!
2018 Sundance Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. Tolga Karaçelik’in Kelebekleri, Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü
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Fi dizisi hayranlarına kötü haber! Final çok yakın...
Fi dizisinin bitiş tarihi belli oldu. Puhutv bu konuda açıklama yaptı.
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Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor
Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.
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Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti
Haydarpaşa Hastanesi'nin tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
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Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.
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Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı
Sosyal medya Superman'in bıyığını yok etme işlemini beğenmedi.
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Aamir Khan gişede umduğunu bulamadı
Yeni filmi ilk üç günde 46 bin 508 kişi tarafından izlendi.
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Dünyanın En Güzel Kokusu 2'den ilk teaser geldi
Film 3 Kasım'da vizyona girecek.
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Sundance film festivalinden tahminler
Sundance film festivalinde yarışacak filmlerden ödüle en yakın olanlarının listesi.
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Süper kahramanların bir günde değişen filmleri
Süper kahraman temalı filmlerdeki fikir ve yapım aşamasındaki değişimler.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
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Robert DeNiro gençleşiyor
Martin Scorsese'nin yöneteceği The Irishman'den inanılmaz haberler.
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Erdal Tosun'un oynadığı en başarılı yapımlar
Sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro oyunlarında hepimizi güldüren, birçok şey öğreten rollerle karşımıza çıkan Erdal Tosun'u bugün kaybettik. Kendisinin rol aldığı ve en çok öne çıkan yapımları listeledik.
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Bu filmleri sakın izlemeyin
Uygunsuz içerikleri ile dünya çapında korku yaratan filmler.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.