Etikete Göre Haberler:
-
Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
Son Haberler
-
Spider-Man: Far From Home filminde sürpriz isim
Türk asıllı Alman aktör Numan Acar, Spider-Man: Far From Home filminin kadrosuna dahil oldu.
-
Kısalar Beyoğlu Sineması’nda başlıyor!
Beyoğlu Sineması’nda yerli kısa film seçkilerine ve söyleşilere yer verecek olan kısa film gösterimleri başlıyor.
-
Bollywood sineması, açık havaya taşınıyor!
Hint sinemasının beş önemli yapımı, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu iş birliğinde Nişantaşı Sanat Parkı’nda gösterilecek.
-
Küçük Bir Rica'dan yeni poster
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı Küçük Bir Rica (A Simple Favor)’dan yeni bir poster yayınlandı.