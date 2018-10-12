Etikete Göre Haberler:
-
Harley Quinn solo filmine kavuşuyor
Suicide Squad filminde Joker’in sevgilisi olan Harley Quinn, kendi solo filmine kavuşuyor.
-
Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
-
Bu filmlerin notunu siz belirlediniz
Seyircilerin, yaz aylarında vizyona çıkan filmler hakkındaki değerlendirmeleri.
-
Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Suicide Squad: Gerçek Kötüler ve Woody Allen'ın yeni filmi Cafe Society haftanın öne çıkan filmleri.
-
Suicide Squad: Beklenen eğlence, beklenmeyen pakette
Suicide Squad Türkiye'de de vizyona girmek üzere. Hakkında uzunca bir zamandır süren tartışmaları ve her nitelikteki argümanları kabul edebilecek kadar tartışmalı filmi, iyi ve kötüleriyle inceledik.
-
Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
-
Suicide Squad için giyiniyorlar
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Suicide Squad için, cosplay yarışması düzenleniyor.
-
İntihar Timi'nden yeni fotoğraflar
İntihar Timi filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
-
Harley Quinn film çekiyor
Suicide Squad'ın karakterilerinden Harley Quinn'in spin-off'u yapılacak.
-
Harley Quinn'e ayrı film
Suicide Squad'ın merakla beklenen karakteri Harley Quinn'e yeni film hazırlıkları başladı.
-
Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
-
Suicide Squad'ın güzeli kostümünden rahatsız
Harley Quinn karakterini canlandıran Margot Robbie, kostümünden rahatsızlık duyuyor.
-
Jared Leto yine şaşırttı
Suicide Squad filminde Joker’i canlandıran Jared Leto yine ilginç bir olaya imza attı.
-
Hayalindeki meslek bambaşka
Margot Robbie'nin gönlünde yatan meslek bambaşka.
-
Sinemada izlemeyeceğimiz 10 Marvel karakteri
Modok, Dr. Doom ve niceleri...
-
DC Comics filmleri geliyor!
Çizgi roman uyarlamaları hız kesmiyor...
-
Rol arkadaşına ölü domuz gönderdi
Suicide Squad filminin Joker'i Jared Leto, çekimler sırasında rol arkadaşı Viola Davis'e ölü bir domuz göndermiş…
-
İntihar Timi'nden yepyeni bir fragman!
Çizgi roman dünyasının kötü adamlarını biraraya getiren İntihar Timi filminden yepyeni bir fragman yayınlandı...
Son Haberler
-
Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
-
Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
-
Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
-
Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.