Etikete Göre Haberler:
-
Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
Son Haberler
-
Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
-
Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
-
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
-
The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.