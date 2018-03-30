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Suicide Squad: Beklenen eğlence, beklenmeyen pakette
Suicide Squad Türkiye'de de vizyona girmek üzere. Hakkında uzunca bir zamandır süren tartışmaları ve her nitelikteki argümanları kabul edebilecek kadar tartışmalı filmi, iyi ve kötüleriyle inceledik.
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Meryl Streep Star Wars evrenine mi dahil oluyor?
Yakın zamanda kaybettiğimiz Carrie Fisher’ın canlandırdığı Prenses Leia karakterinin Star Wars evrenindeki akıbeti merak konusu...