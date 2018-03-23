Etikete Göre Haberler:
-
Suicide Squad: Beklenen eğlence, beklenmeyen pakette
Suicide Squad Türkiye'de de vizyona girmek üzere. Hakkında uzunca bir zamandır süren tartışmaları ve her nitelikteki argümanları kabul edebilecek kadar tartışmalı filmi, iyi ve kötüleriyle inceledik.
Son Haberler
-
Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
-
Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
-
Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
-
Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...