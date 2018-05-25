Etikete Göre Haberler:
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Suicide Squad: Beklenen eğlence, beklenmeyen pakette
Suicide Squad Türkiye'de de vizyona girmek üzere. Hakkında uzunca bir zamandır süren tartışmaları ve her nitelikteki argümanları kabul edebilecek kadar tartışmalı filmi, iyi ve kötüleriyle inceledik.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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Ahlat Ağacı basın gösterimi Kanyon'da gerçekleştirildi
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1 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor
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Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!
Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...
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Hiçbir Zaman Burada Değildin/You Were Never Really Here Film Eleştirisi
Hafızalardan çıkmayacak bir yapım