Etikete Göre Haberler:
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Death of Superman projesinden haberler var!
Warner Bros yeni projesiyle ilgili gelişmeler aktardı
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Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı
Sosyal medya Superman'in bıyığını yok etme işlemini beğenmedi.
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Batman v Superman, en kötü film adayı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.
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Günahıyla Sevabıyla 2016'da Çok Konuşulan 45 Film
Bu sene hakkında en çok konuştuğumuz filmleri, bir de Mynet Sinema yazarlarından okuyun.
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Batman v Superman'in kamera arkası da şaşırtıyor
Görsel efektlerle çokça desteklenen Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin kamera arkası görüntüler yayınlandı.
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Superman, Man of Steel 2 ile dönüyor
Warner Bros., 2013 yılında vizyona giren Man of Steel filminin devamı için çalışmalara başladı.
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Süper kahraman filmlerinin en hüzünlü 7 sahnesi
En sevdiğimiz süper kahramanlar hep en ağır acılarla yüzleşti. O filmlerden en sevilen ve en hüzünlü kesitler derledik.
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DC Comics Wonder Woman ve Justice League'tan fragmanlar yayınladı
Comic Con bize tüketemeyeceğimiz kadar çok malzeme verdi. DC Comics cephesi, sarsıcı iki fragman ile ortalığı ayağa kaldırdı.
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2016'nın en gözde 6 filmi
2016'nın kaçırılmayacak filmleri.
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Supergirl'ün konuğu var
Supergirl dizisinin ikinci sezonunda beklenmedik bir sürpriz var.
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Jesse Eisenberg yeniden 'Lex Luthor' dedi
Eisenberg, yeni DC Comics filmi Justice League'te oynayabileceğinin sinyalini verdi.
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Süper kahramanların çok da süper olmayan kostümleri
Süper kahramanlar sizce kostümleri hakkında ne düşünüyorlar?
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Süper kahraman filmlerindeki inanılmaz hatalar
Süper kahraman filmlerindeki akıl almaz hataların bir derlemesi.
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Annesine verdiği cevapla fenomen oldu
Odadaki aynayı rujla karalayıp annesine yakalanan çocuğun videosu binlerce kez izlendi.
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'Bir zamanlar benimle dalga geçerlerdi'
Superman'in de zor bir çocukluğu olabilir...
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Ben Affleck kendi Batman filmini yazıyor
Ben Affleck kendi Batman filminin senaryosunu kendisi yazdı.
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Batman v Superman rekor kırdı
Batman v Superman: Adaletin Şafağı, kırılması zor rekorlara imza atarak gişeyi fethetti.
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Wonder Woman'dan kostüm itirafı
Süper kahraman filmlerinin kostüm azizliğine Wonder Woman’ı canlandıran Gal Gadot da uğradı.
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Artık o da bir süper kahraman
Güzel oyuncu Amber Heard Justice League kadrosunda…
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan son görüntüler
Vizyona girmesine sayılı günler kalan Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmine ait son görüntüler yayınlandı…
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Batman ve Superman'in başı dertte
Önümüzdeki günlerde vizyona girecek Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Doomsday yüzünden tehlikede…
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Yeni Batman Ben Affleck konuştu
Batman v Superman'in vizyona girmesine günler kala Ben Affleck konuştu…
Son Haberler
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı
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Kelebekler Film Eleştirisi
Melis Zararsız kaleme aldı.
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30 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 11 yeni film vizyonda!
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Incredibles 2/İnanılmaz Aile 2 iç açıcı poster geldi!
Yeni postere bakılırsa aile yaz tatilinde!