Etikete Göre Haberler:
-
Ant-Man and the Wasp zirvede!
Box Office Türkiye rakamlarına göre Ant-Man and the Wasp, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de gişenin lideri oldu.
-
Sylvester Stallone tecavüzle suçlanıyor
Sylvester Stallone, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor.
-
Rambo yeni filmle dönüyor
Bu sene yeniden çekilen filmlerin senesi. Öyle görünüyor ki Rambo, beyaz perdeye geri dönecek!
-
Yıldızların hatırlamak istemediği rolleri
Birçok yıldızın hatırlamak dahi istemediği rollerinin bir derlemesi.
-
En iyi 10 hapishane filmi
Parmaklıklar arkasında çekilmiş ve tüm dünyada unutulmaz izler bırakmış 10 hapishane filmi
-
Aksiyon filmlerinde sürekli gördüğümüz 10 klişe
Aksiyon filmlerinin artık bu klişelerinden çok sıkıldık
-
Stallone 'The Expendables' ekibinden ayrılıyor mu?
The Expendables kadrosundan Terry Crews, Sylvester Stallone'nin The Expendables 4 projesinde yer almayabileceğini açıkladı.
-
Sylvester Stallone itiraf etti!
Stallone, yeni filmi 'Creed'i ilk başta böyle hayal etmiyordu...
-
Yeni Rocky filmi Creed'den ilk fragman
Creed'in merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.
Son Haberler
-
Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
-
Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
-
Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.
-
The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar
Joaquin Phoenix ile Jake Gyllenhaal’ın başrollerini paylaştığı The Sisters Brothers filminden yeni fotoğraflar yayımlandı.