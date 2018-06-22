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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
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90'lı yılların unutulmaz Türk dizileri
Televizyon başında yayın saatini büyük bir aşkla beklediğimiz 90'ların en güzel Türk dizileri.
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29 Haziran vizyona giren yeni filmler
9 yeni film sinemalarda
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Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri belli oldu.
Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...