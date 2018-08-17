Etikete Göre Haberler:
-
Türk sinemasından rekor
Avrupa Sinema Gözlemevi’ne göre, yerli filme ilgi açısından 2017 yılında Türk sineması Avrupa’da yine yeni bir rekora imza attı.
-
Savaş, Dağ 2'den önce başladı
Türk sinemasında, vatan sevgisini harekete geçiren yapımlar.
-
Türk Sinemasının fantezi ile imtihanı
Fantastik Türk Sineması içinden son derece keyifli filmler.
-
Türk Sineması'nda sansüre uğrayan ilk film nedir?
Türk Sinemasına ilgi duyanlar için Türk Sinemasını ilklerini derledik.
-
Tarık Akan'ın 9 unutulmaz filmi
Türk sinemasının en ünlü ve en başarılı aktörlerinden Tarık Akan'ın en iyi filmlerini listeledik.
-
En iyiler, bol ödüllüler ve en çok çalışanlar
Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.
-
Sanatsal Recep İvedik
Türk sinemasında hızla artan kaba güldürü filmlerine insanlar neden bu kadar rağbet gösteriyor?
-
En iyi ve en tartışmalı 7 politik film
Geçmişten günümüze sinemada politik filmler.
-
Türk Sinemasının en kötüleri
Imdb puanlamasına göre yüz karası Türk filmleri.
-
Çoktan rüştünü ispatlamış 9 bağımsız Türk yönetmen
Türk sinemasının bağımsızlar çağındaki yönetmenler.
-
Unutulmaz Türk aşk filmleri
Geçmişten günümüze, Türk yapımı en unutulmaz aşk filmleri.
-
Imdb'ye göre en iyi 10 Türk filmi
Imdb puanlarına göre sıralanmış en iyi 10 Türk filmi.
-
2016'nın en dikkat çeken 10 Türk filmi
2016 yılında vizyona giren filmler arasında en dikkat çekici yerli yapımlar.
-
Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
-
Türk filmlerinin çekildiği yerler
Gerçek mekanları ile Türk filmlerinin çekildikleri yerler.
-
Türk sinemasının en komik film hataları
Birçok seyircinin fark etmediği yönleri ile Türk sinemasının en komik film hataları.
-
90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
-
En iyi Türk süper kahramanlar
Türk sineması Yarasa Adam Bedmen’den Süper Adam’a müthiş karakterlerle dolu.
-
Nevin Akkaya hayatını kaybetti
Türk sinemasının en ünlü seslendirme sanatçılarından Nevin Akkaya hayatını kaybetti.
Son Haberler
-
Türkiye’nin Oscar adayı Ahlat Ağacı oldu
Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı “Ahlat Ağacı” filmi, Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi.
-
Emma Stone, çocuk sahibi olmak istiyor
Oscar ödüllü Emma Stone, verdiği bir röportajda evlenmek ve çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.
-
Hayatını kaybeden Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri mi dönüyor?
Paul Walker’ın kardeşleri Caleb ve Cody Walker’dan dikkat çeken açıklamalar.
-
Anons’tan ilk fragman geldi
75. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak olan Anons filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.