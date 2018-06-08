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Türk Sineması'nda sansüre uğrayan ilk film nedir?
Türk Sinemasına ilgi duyanlar için Türk Sinemasını ilklerini derledik.
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Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi Pale Blue Dot oyuncu kadrosunu genişletiyor
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Haziran ayında yazlık sinema!
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor.