Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!

Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.

Bu film karelerinin daha önceden bir ressamın elinden çıktığını biliyor muydunuz?

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