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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Superman'i kimse tanımadı
Henry Cavill, üzerine geçirdiği Superman tişörtüyle Times Meydanı'ndaydı...
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Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...
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Pierce Brosnan, Tom Hardy dedi!
Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.
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Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
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Adam Sandler ve Jennifer Aniston’lı komedi geliyor!
Murder Mystery'nin kadrosu şekilleniyor!