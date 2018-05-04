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Khaleesi'den sert açıklamalar
Game of Thrones dizisinin yıldız oyuncusu Emilia Clarke'dan dizi hakkındaki iddialara yanıt geldi…
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Ak Yürüyenler nasıl yaratıldı?
Ak Yürüyenler'in makyaj ve yaratım sürecini ayrıntılarıyla anlatan kamera arkası görüntüleri yayında...
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Deadpool 2’den hangi sahne silindi?
Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.
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Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti.
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Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi
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