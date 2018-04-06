Etikete Göre Haberler:
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Ünlü isimler galada buluştu
BluTV’nin yeni dizisi “Dudullu Postası” için önceki akşam gala yapıldı. Trump Towers’taki gösterime dizi ekibi tam kadro katıldı.
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Onur Ünlü'nün yeni dizisinin yayın tarihi ne zaman?
Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez yeniden beraber!
Beraber rol aldıkları Med-Cezir dizisinde oldukça beğeni toplayan ikili yine aynı projede yer alacaklar.
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6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
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Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
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Onur Ünlü imzalı Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan ilk fragman!
Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'tan fragman yayınlandı.