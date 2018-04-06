Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..

Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...

Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?

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