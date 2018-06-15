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Kingsman 2'nin yakışıklısı sette görüntülendi
Channing Tatum Kingsman: The Golden Circle'nin setinde görüntülendi.
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Robin Hood yeniden ok atacak!
Hırsızlar prensi Robin Hood, gelecek yıl yeni bir sinema filmiyle yeniden izleyicilerle buluşacak...
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!
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Başrolde Ewan McGregor!
The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!
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15 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta ikinci kez vizyon şansı bulan filmlerle birlikte tam 10 yeni yapım sinemalarda