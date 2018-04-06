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Yol Kenarı, önce festivalde, sonra vizyonda!
Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi Yol Kenarı'nın vizyon tarihi netleşti.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi
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Can Feda vizyona girdi, Ailecek Şaşkınız yine birinci!
Başarısı beklenen Can Feda, açılışını 110.685 seyirciyle listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi.
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Spielberg: Artık Indiana Joan olmalı!
Başarılı yönetmen, yeni Indiana Jones filminin baş karakterinin kadın olmasını istediğini söyledi.