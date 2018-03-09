Etikete Göre Haberler:
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Kim Ki-duk da taciz ve tecavüzle suçlanıyor!
MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.
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50 yıldır kadınların tacizine uğruyorum!
'Tecavüzcü Coşkun' ismiyle ünlenen Coşkun Göğen, 50 yıldır kadınların tacizine uğradığını buna rağmen taciz eden hiçbir kadınla yakınlaşmadığını söyledi.
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Kristen Stewart: Tecavüze uğramak gibi..
'Alacakaranlık' serisinin güzel yıldızı Kristen Stewart, Elle dergisinin yeni sayısına konuştu.
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Nuri Alço ve Tecavüzcü Coşkun geri dönüyor!
Yeşilçam’ın en kötü üç adamı Nuri Alço, Coşkun Göğen ve Eray Özbal bir film için bir araya geliyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.