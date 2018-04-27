Etikete Göre Haberler:
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Son yılların kadınları
90'lardan günümüze, sinemada işlenen kadın hikayeleri.
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Son 10 yılın en iyi 10 komedi filmi
Son yılların en iyi komedi filmlerine göz atalım.
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Korku cenneti 2000'ler
2000'lerde çekilen 26 korku filmi.
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Sevişme değil tedavi!
'Kosmos' filmi vizyondan kalktıktan sonra bazı sahnelerin internete 'sevişme sahnesi' diye düşmesi Korel Kubilay'ı üzdü: O, tedavi sahnesiydi.
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!