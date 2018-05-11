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Sevişme değil tedavi!
'Kosmos' filmi vizyondan kalktıktan sonra bazı sahnelerin internete 'sevişme sahnesi' diye düşmesi Korel Kubilay'ı üzdü: O, tedavi sahnesiydi.
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Cumali Ceber 2'den ilk fragman!
8 Haziran'da vizyona girecek Cumali Ceber 2'den ilk fragman yayınlandı
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Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.
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Şener Şen ve Ayşen Gruda sinema salonlarına isim oldu
Ayşen Gruda ve Şener Şen isimlerinin verildiği sinema salonlarının açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
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Propaganda filmi mahkemede!
Kemal Sunal’ın Propaganda filmi, davalık oldu.