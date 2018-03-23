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Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
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Sinema filminden TV'ye uyarlanan 5 dizi
Sinema filmlerinin televizyonda yaşamaya devam ettiği bir dönemdeyiz artık! İşte size sinema uyarlaması 5 TV dizisi...
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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