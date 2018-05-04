Etikete Göre Haberler:
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Megan Fox tekrar hamile
Teenage Mutant Ninja Turtles'in yıldızı Megan Fox, üçüncü çocuğuna hamile
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Ninja Kaplumbağalar’dan yeni fragman
Ninja kaplumbağalar, yeni maceralarıyla geri dönüyor.
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Son 10 yılın en kötü fantastik filmleri
Son 10 yıl içinde çekilmiş fantastik filmlerden derlediğimiz en kötüler listesi karşınızda.
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Çizgi filmden sinemaya uyarlanan yapımlar
Disney dahil birçok şirket, daha önce çizgi film olarak izlediğimiz yapımları sinemaya uyarlıyor.
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Ninja Kaplumbağalar dönüyor
Ninja Kaplumbağalar'ın ikinci macerası bu yaz sinemalarda...
Son Haberler
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Yeni Star Wars macerası bu ay vizyona giriyor.
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nden yeni posterler çıktı.
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Sherlock Holmes 3 için beklemeye devam!
Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
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Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!
Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var
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71. Cannes Film Festivali başlıyor!
71.Cannes Film Festivali 8-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor