Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz’a yeşil ışık yaktı
Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi.
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Dişi Terminatör, Türkiye'den teklif bekliyor
'TERMİNATÖR 3: Makinelerin Yükselişi' filmindeki 'T-X' rolüyle ünlenen ABD'li oyuncu Kristinna Loken, Türkiye'de çekilecek bir filmde rol almak istediğini söyledi.
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‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya geliyor
‘Terminatör 3’ filminin yıldızı Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere 3 Ekim’de Türkiye’ye geliyor.
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Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler
Mutlaka aralarından bazılarını izlemişsinizdir ama eminiz ki bu bilgileri bilmiyorsunuz. İşte ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler...
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Yeni Terminator ekibi belli olmaya başladı
James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!
Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Terminator'ün efsane üçlüsü yeniden bir arada
Linda Hamilton 26 yıl sonra yeniden 'Sarah Connor' rolünde.
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Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz
Finansal, tematik ya da bambaşka sorunlar ile iptal edilen film projeleri.
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
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Filmleri mahveden kararlar
Her filmi daha güzelleştirmek içni adımlar atılır. İZleyicinin beğenmesini kazanmak içni elden gelenin en iyisi denenir. Peki ya başarılamazsa?
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
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Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
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Arnold Schwarzenegger I’ll be back! dedi…
Terminatör serisi devam ediyor…
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35 yaşındaki Arnold nasıl yaratıldı?
Arnold Schwarzenegger, son Terminator filmi için 30 yaş gençleşti…
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Schwarzenegger Türkiye'den davet bekliyor
Arnold Schwarzenegger vücut geliştirme için Türkiye'den davet bekliyor.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.