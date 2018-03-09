Etikete Göre Haberler:
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Arnold Schwarzenegger Terminator 6 dedi!
Efsanevi bilim kurgu serisine bir yenisi daha ekleniyor.
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Terminator'ün efsane üçlüsü yeniden bir arada
Linda Hamilton 26 yıl sonra yeniden 'Sarah Connor' rolünde.
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Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz
Finansal, tematik ya da bambaşka sorunlar ile iptal edilen film projeleri.
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
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Filmleri mahveden kararlar
Her filmi daha güzelleştirmek içni adımlar atılır. İZleyicinin beğenmesini kazanmak içni elden gelenin en iyisi denenir. Peki ya başarılamazsa?
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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Klişelere bayılıyoruz
Bildiğimiz ancak varlığını inkar ettiğimiz klişe hikaye konularının listesi.
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Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
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Arnold Schwarzenegger I’ll be back! dedi…
Terminatör serisi devam ediyor…
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35 yaşındaki Arnold nasıl yaratıldı?
Arnold Schwarzenegger, son Terminator filmi için 30 yaş gençleşti…
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Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
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Schwarzenegger Türkiye'den davet bekliyor
Arnold Schwarzenegger vücut geliştirme için Türkiye'den davet bekliyor.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.