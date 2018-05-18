İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler

Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı

Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?

Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.

Haftasonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu...

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