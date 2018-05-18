Etikete Göre Haberler:
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Tümü kadın karakterlerden oluşan bir Wakanda filmine ne dersiniz?
Ryan Coogler, Cannes'da, tümü kadın karakterlerden oluşun bir Black Panther spin-off'una sıcak baktığını açıkladı.
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Stranger Things yapımcısının filmi The Darkest Minds ilk fragman!
Distopik filmden ilk görüntüler...
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Incredibles 2/İnanılmaz Aile 2 iç açıcı poster geldi!
Yeni postere bakılırsa aile yaz tatilinde!
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.
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Ailecek Şaşkınız, gişe başarısını sürdürüyor!
Haftasonunun yeni filmlerinden Direniş Karatay ise 62.615 seyirciyle en iyi açılış yapan yeni film oldu...
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Black Panther Oscar'a mı gidiyor?
Marvel yapımı film, önümüzdeki yıl Oscar’ın sempatisini kazanabilir gibi görünüyor.
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Hadi Be Oğlum zirveyi devretti
Ailecek Şaşkınız, 680.409 seyirci tarafından izlendi.
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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Melez-Crossbreed bu hafta vizyonda!
Yönetmen Biray Dalkıran, Amerika'da, bu kez korku türünde bir film çekti.
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Bu hafta gişede neler oldu?
Box Office Türkiye, gişe rakamlarını açıkladı.
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Diane Kruger ve Julianne Moore Aynı Filmde Buluşuyor!
Aynı isimli Danimarka filminin yeniden çevrimi olan “After the Wedding”in oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor
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Sevgililer gününde izlenebilecek 20 romantik film
Aşk her zaman sinemada kendine yer bulmuştur, peki bu sevgililer gününde hangi aşk filmleri iyi gider?
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Psikolojik gerilim filminden ürkütücü fragman
H.P. Lovecraft Film Festivali’nde gösterilen “They Remain”in ilk fragmanı yayınlandı
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Sevilen oyuncu yaşamını yitirdi
House of Cards'ın sevilen oyuncusu Reg E. Cathey, 59 yaşında hayatını kaybetti.
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Yıldız oyunculardan kurulu kadro!
Motherless Brooklyn” kadrosuna Bruce Willis ve Alec Baldwin gibi yıldız oyuncularda katıldı
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!f İstanbul ön satışları başlıyor!
Yılın en iddialı filmlerinin gösterildiği !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali indirimli ön satışları yarın başlıyor
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Merakla beklenen Ant-Man and the Wasp'ten ilk fragman yayınlandı
Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ant-Man and the Wasp'ten fragman yayınlandı
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Kubrick'in The Shinning'ine devam filmi geliyor
The Shining'in devamı niteliğindeki Doctor Sleep'in yönetmeni belli oldu
Son Haberler
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71. Cannes Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Altın Palmiye, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda imzası taşıyan Shoplifters filmine verildi.
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Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!
Festival, sosyal medya hesaplarında yönetmeni paylaştı
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Winona Ryder ve Keanu Reeves yeniden?
İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser’in yeni filmi geliyor!
Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyona giriyor.